Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: увольнение, выявление схем и кадровые чистки – президент объявил войну янтарной мафии; что случилось с российской подлодкой Курск 19 лет назад, и что скрывает Кремль; чистое море и дикая природа – приглашаем вас на отдых в украинские курорты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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