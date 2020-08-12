Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Беларуси задержали двух украинских волонтеров; в Украине снова резко возросло количество больных коронавирусом, власть готовится ко второй волне и меняет критерии распределения регионов на зоны; 20 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий современной России — затонула атомная подводная лодка Курск, погибли 118 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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