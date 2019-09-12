Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве открылась16-я встреча Ялтинской Европейской Стратегии; почему цены на картофель такие заоблачные и стоит ли ожидать снижения; сотни побитых машин, без регистрации и после аварий прячут от полиции на улицах и во дворах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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