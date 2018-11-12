Факты ICTV – Выпуск 21:10 (12.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: фейковые наблюдателей на фейковых выборах и другие инсценуации по кремлевскому сценарию, как голосовали на оккупированном Донбассе; изобретатель из Днепра придумал уникальные бионические протезы, которые производит на 3-D принтере. Управлять ими можно мысленно; по делу убийства активистки Гандзюк арестовали эск-помощника депутата, борца против коррупции в футболе облили сметаной, Усика громко встретили в аэропорту и когда синоптики прогнозируют снег.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 22:17



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