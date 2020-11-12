Факты ICTV — Выпуск 21:10 (12.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине суточное количество больных Covid-19 превысило 11 тыс; против карантина выходного дня выступили уже шесть украинских городов; украинцы массово пренебрегают масками в общественном транспорте; цены на электроэнергию для всех предпринимателей достигли антирекорда.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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