Факты ICTV – Выпуск 21:10 (13.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одессу прибыл корабль из Китая. У членов экипажа обнаружили ОРВИ. Судно поставят на карантин; Украина не готова к встрече с коронавирусом. Мы проехались региональными больницами; сделать в квартире ремонт качественно и недорого. На чем можно сэкономить, а на чем стоит денег не жалеть; представьте, вы стали свидетелем драки или на вас напали. Что делать чтобы не пополнить сводки криминальных хроник.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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