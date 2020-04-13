Факты ICTV — Выпуск 21:10 (13.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР увеличила дефицит бюджета втрое; в Украине рекордное количество новых инфицированных, лидируют Киев и Буковина; массовое заражение в Киево-Печерской Лавре, сотня больных и двое умерших; в Европе и США уже несколько дней уменьшается количество умерших.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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