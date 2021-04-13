Факты ICTV — Выпуск 21:10 (13.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские Искандеры под украинской границей, встреча Украина-НАТО в Брюсселе и поддержка США относительно возможного полно масштабного наступления на Украину российских войск; Украина вышла на пик третьей волны пандемии коронавируса, Франция закрывает рейсы в Бразилию, из-за мутировавшего штамма; отмена итоговой государственной аттестации для учащихся 11 классов, отклонения постановления об уменьшении тарифов на энергоносители и восстановление большой приватизации. День Верховной Рады.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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