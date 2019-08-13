Факты ICTV – Выпуск 21:10 (13.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снабжения питьевой водой в оккупированный Крым, содержание полуострова для России оказалось гораздо дороже, чем она себе планировала; новая гонка вооружений между США и Россией, насколько возможно такое развитие событий; строительство Берлинской стены, страшная инициатива Советской власти; Алексей Середа – самый молодой чемпион Европы за всю историю прыжков в воду.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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