Факты ICTV – Выпуск 21:10 (13.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на улицах Киева кипяток. В центре столицы прорвало теплотрассу – под землю провалилась машина; в Украине холодные митинги. Тысячи людей не имеют отопления; Укрпочта таки не слушает премьера – и закрывает отделения в селах.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 22:00



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