Факты ICTV — Выпуск 21:10 (14.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: непогода накрыла десять областей и движется далее; Киев несмотря на локдаун стоит в пробках; предпринимателей, которые пускают людей без масок, будут наказывать большими штрафами; Ощадбанк заявляет о развитии, но одновременно закрывает филиалы в регионах; Европейский суд по правам человека принял на рассмотрение жалобу Украины против России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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