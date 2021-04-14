Факты ICTV — Выпуск 21:10 (14.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские военные корабли направляются в акваторию Азовского моря, а на восточной границе Украины россияне развернули огромный полевой госпиталь. Ситуация становится все более напряженной; эпидемия коронавируса в Украине пошла на спад и медицинская система выдержала очередной скачок заболеваемости. Но статистика новых больных и умерших пока неутешительна.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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