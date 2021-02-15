Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.02.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: украинцев ожидают настоящие февральские морозы и снег. Страна в плену непогоды еще до конца месяца; замороженные полуфабрикаты. С чего их производят и действительно ли стоит кормить ими семью; какого наказания следует ожидать детскому стоматологу, что била и душила маленьких пациентов. И каким образом можно закрытый ее практику.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-02-15
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