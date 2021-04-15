Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заседание СНБО. Какие решения принято для обеспечения безопасности страны и граждан; новые санкции США против России. И введение чрезвычайного положения в Америке из-за угрожающих действий РФ; резиновый декор в ваших дворах. При нагревании шины становятся токсичными, и их испарения наносят вред здоровью; прививки против коронавируса в Украине. Уже вакцинируют китайской и индийской вакциной, завтра ожидают Pfizer по программе COVAX.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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