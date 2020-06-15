Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вспышка эпидемии в Украине и настораживающие цифры Минздрав объясняет легкомыслием украинцев и пренебрежением карантина; ВОЗ заявляет о новом возможном очаге болезни в Африке; в Украине соблюдения карантина никто не контролирует, в транспорте — единицы в масках; Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр переходит в плоскость практической реализации и утверждения архитектурной концепции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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