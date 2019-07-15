Факты ICTV – Выпуск 21:10 (15.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: противник снова бил с тяжелого оружия: минометов, гранатометов и пулеметов, досталось защитникам Водяного, Широкино, Авдеевки и других населенных пунктов; приручить воду попытался косивчанин Иван Григорчук, на собственном дворе, граничащем с рекой, установил небольшую ГЭС; половина будущего парламента мажоритарщики, кто и для чего пытается попасть в Раду.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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