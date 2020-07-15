Факты ICTV — Выпуск 21:10 (15.07.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: полтора года на карантине, какие прогнозы о продлении ограничений в мире и в Украине; первые успешные испытания вакцины от коронавируса в США; какого курса гривны нам ждать в ближайшее время, и кто будет новым главой НБУ; пострадавшие в результате наводнения в Закарпатье самостоятельно преодолевают последствия стихии.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-07-15
Теги: Факты 21.10, Факты ICTV