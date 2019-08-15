Факты ICTV – Выпуск 21:10 (15.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: какую меру пресечения избрали задержанному за взятку заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий; Россия просыпается, в Москве массовые протесты, которые власть испугалась не на шутку; корректировщика огня боевиков, из-за которого погибли 30 мирных жителей, вышел на свободу по закону Савченко.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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