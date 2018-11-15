Факты ICTV – Выпуск 21:10 (15.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент приказал немедленно дать отопление жителям Смелы. Кого люди заблокировали в горсовете и другие подробности; в полиции рассказали, когда же на дорогах заработает атвоматическая фиксация нарушений и сколько гонщиков уже поймали Трукам; в Николаеве ливнестоками для дождя текут нечистоты с туалетов, жители сами врезаются в городскую сеть. В чем проблема.

Опубликовано Ноябрь, 15 в 21:59



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