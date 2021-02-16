Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отравление девочек в Киевской области. Один ребенок умер, второй в реанимации. Они пытались повторить видео из соцсети; вспышка коронавируса на Ивано-Франковщине. Существуют ли хотя бы какой-то карантин на Прикарпатье; Соединенные Штаты Америки уже иммунизировали больше людей, чем население Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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