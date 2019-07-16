Факты ICTV – Выпуск 21:10 (16.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: закон о декоммунизации, суд вынес свое решение; кого мы выбираем в мажоритарных округах и что они обещают; снова отравления на семейном празднике, в Ровенской области в больнице почти полсотни гостей свадьбы; невероятные пейзажи, кухня и отдых в Бессарабии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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