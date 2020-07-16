Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада изменила избирательный кодекс и сделала важные назначения; массовые митинги во многих городах, люди протестуют против законопроекта о языке; в Украине и США решают, как будут учиться дети в условиях карантина; в Черкассах имитировали убийство заместителя мэра.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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