Факты ICTV – Выпуск 21:10 (16.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Винницкой области упал истребитель, есть погибшие; в Луцке 19-летний парень ради селфи забрался на вагон; странный фестиваль в Америке: готовят еду из животных, сбитых на дорогах.

Опубликовано Октябрь, 16 в 21:59



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