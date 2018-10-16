Факты ICTV – Выпуск 21:10 (16.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Винницкой области упал истребитель, есть погибшие; в Луцке 19-летний парень ради селфи забрался на вагон; странный фестиваль в Америке: готовят еду из животных, сбитых на дорогах.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-16
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