Факты ICTV – Выпуск 21:10 (16.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: харьковчане вышли на митинг требовать отопления, другие города – уже начали подключать; французы перекрывают дороги из-за подорожания бензина, в Украине же – горючее дешевеет; их бьют и унижают. Почему в Украине такое отношение к новой полиции и как изменить ситуацию.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 22:15



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