Факты ICTV – Выпуск 21:10 (16.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: старые схемы афер, но на них до сих пор покупаются. В Киеве задержали мошенников, которые обманули пенсионеров почти на миллион гривен; легко ли получить кредит на малый и средний бизнес? Мы узнали и о кредитных ставках и о требованиях к залогам, и о том – кому в конце удается оформить кредит; электронные сигареты. Невинная привычка или медленная смерть.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 18:45.

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