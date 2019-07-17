Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пятая годовщина катастрофы Боинга МН-17, родственники почти трехсот погибших ждут наказания убийц; желающие – в парламент, кто они, мажоритарщики от партии Голос; в Минске договорились о прекращении огня с полуночи 21 июля.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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