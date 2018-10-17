Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Керчи после трагедии в колледже родители до сих пор не могут найти своих детей; на Черниговщине в поселки вокруг арсенала возвращаются люди; власть срочно считает ценности, которыми занимался Московский патриархат.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-17
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