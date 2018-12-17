Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: транспортный коллапс, аварии и человеческие жертвы – в Украине мощные снегопады и метели; в каком состоянии бомбоубежища в украинских городах; сладкие подарки к Новогодним праздникам: как приобрести их дешевле и не просроченными.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.12.2018)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (17.12.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.12.2018)
Факты ICTV. Спорт (17.12.2018)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (17.12.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.12.2018)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.12.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (15.12.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка