Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: транспортный коллапс, аварии и человеческие жертвы – в Украине мощные снегопады и метели; в каком состоянии бомбоубежища в украинских городах; сладкие подарки к Новогодним праздникам: как приобрести их дешевле и не просроченными.

Опубликовано Декабрь, 17 в 21:41



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