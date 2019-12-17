Факты ICTV – Выпуск 21:10 (17.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: драки за землю, в столкновениях под Радой есть пострадавшие; в Николаевской области водоканал повышает цену неприемлемой для потребления воды; рынок спирта в Украине, что стоит сделать, чтобы вывести его из тени; США уже обдумывают как обезопасить свои выборы от российских кибератак.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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