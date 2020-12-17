Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада провалила голосование за первого вице-премьера и нового министра энергетики; харьковского городского голову Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее в Харькове, а в городе объявлен траур; на КПВВ в Новотроицком заработал центр по обслуживанию граждан нового стандарта.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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