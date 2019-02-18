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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина вспоминает погибших героев Небесной сотни. В центре Киева продолжается шествие памяти; в Мюнхене состоялся украинский ланч, организованный фондом Виктора Пинчука. Мировые политики рассказали, каким видят будущее Украины; санкции действуют. Из-за американские ограничения Россия не может запустить производство пассажирского самолета.

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