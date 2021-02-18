Факты ICTV — Выпуск 21:10 (18.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина готовится принимать вакцину против Covid. Условия транспортировки достаточно жесткие. Справится ли отечественная логистика с требованиями производителя; детский стоматолог бьет своих пациентов, а воспитательница садика заклеивает рот детям скотчем; историю победы на Олимпиаде украинской сборной по фехтованию теперь можно посмотреть в кино.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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