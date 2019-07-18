Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в парламент через мажоритарку, кто идет в Верховную Раду от партии Батькивщина; на Минской встречи договорились об обмене заложниками; кто выиграет миллион гривен на собственное дело, фамилии финалистов проекта Новые лидеры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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