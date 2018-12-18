Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резолюция ООН: что значит она для Украины; Путин пугает мир новыми ракетами; Секс и ничего личного: в Киеве презентовали новую романтическую комедию украинского производства.

Опубликовано Декабрь, 18 в 21:57



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