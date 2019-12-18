Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте есть погибшие. Снайперы боевиков убили гражданского жителя и военного; парламентарии проголосовали за ограничение депутатской неприкосновенности. Но НАБУ и САП уже просят этот закон ветировать; деревья покрываются почками, трава зеленеет – и это середина декабря. Какие риски несет нам такое рекордное потепление.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 18:45.

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