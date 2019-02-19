Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зайцева и Дронов выступили с последним словом, когда объявят приговор; везли контрабанду, но попали в шторм. Избитый буксир уже 3 месяца среди одесского пляжа; в США 16 штатов позываются против Трампа из-за введения чрезвычайного положения.

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