Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: самолет с эвакуированными из Китая уже летит в Украину; пик эпидемии коронавируса идет на спад, а в Японии с лайнера уже отпускают людей; игра на жалость, или как нас обманывают нищие на улицах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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