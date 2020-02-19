Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: самолет с эвакуированными из Китая уже летит в Украину; пик эпидемии коронавируса идет на спад, а в Японии с лайнера уже отпускают людей; игра на жалость, или как нас обманывают нищие на улицах.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-02-19
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