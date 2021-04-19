Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: миллионы новых больных коронавирусом в мире, удлинение локдауна в разных странах и прогнозы ВОЗ по стабилизации ситуации с распространением коронавируса; распространение болезни в Украине и темпы вакцинации; Тищенко устроил застолье в киевской гостинице на Подоле; Россия стянула к украинским границам почти 150 тыс. военных; почему фермерские продукты это модно, вкусно и хорошо для здоровья.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.