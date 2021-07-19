Факты ICTV — Выпуск 21:10 (19.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в метро водопады, на дорогах плавали авто. Как большой ливень затопил Киев; в Германии до сих пор ищут более тысячи пропавших после наводнения; задержаны нападавшие на пограничников на Сумщине. Ими оказались работники СБУ; во Львове обрушился дом; Зеленский с визитом в Грузию; ситуация на передовой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.