Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без отопления зимой. Акции протеста – в разных городах страны, где люди сидят без тепла. Почему частные котельные заставляют потребителей мерзнуть; живые деньги вместо процентной скидки. Кабмин внедряет монетизацию субсидий. Разъясним, как это будет происходить; если вы ищете работу, то смотрите внимательно наш выпуск. В Украине есть множество профессий, где не хватает рабочих рук. И зарплата – немаленькая.

Опубликовано Ноябрь, 19 в 21:49



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