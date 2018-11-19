Факты ICTV – Выпуск 21:10 (19.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: без отопления зимой. Акции протеста – в разных городах страны, где люди сидят без тепла. Почему частные котельные заставляют потребителей мерзнуть; живые деньги вместо процентной скидки. Кабмин внедряет монетизацию субсидий. Разъясним, как это будет происходить; если вы ищете работу, то смотрите внимательно наш выпуск. В Украине есть множество профессий, где не хватает рабочих рук. И зарплата – немаленькая.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.11.2018)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (19.11.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (19.11.2018)
Факты ICTV. Спорт (19.11.2018)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.11.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.11.2018)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.11.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.11.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка