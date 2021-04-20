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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (20.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия продолжает стягивать войска к украинским границам; Кулеба обратился к западным политикам о ситуации на Донбассе; новая партия вакцин вскоре прибудет в Украину; когда ожидать спада заболеваемости коронавирусом; почему так резко выросли цены на продукты и где можно сэкономить.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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