Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Конституционный суд принял решение о законности указа президента о перевыборах парламента; месяц на должности. Зеленский отменил полторы сотни документов предшественников; 22-летний сосед хотел изнасиловать и задушил. Девочку, которую искала вся Одесская область – нашли мертвой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.