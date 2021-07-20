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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (20.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Одесской и Тернопольской области ухудшение ситуации с Covid-19. Минздрав планирует усилить карантин; миру грозит новый штамм коронавируса — Лямда; 5 лет после убийства журналиста Павла Шеремета; Джо Безос и его команда взлетали в космос; взрыв в Ровенской области — в воздух пошла химическая туча; в Киеве женщина пыталась ограбить банк.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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