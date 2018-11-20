Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: евробляхеры перекрыли важные государственные трассы, пограничные пункты и традиционно центра столицы; суд по трагическому харьковскому ДТП продолжается; встреча представителей крупных компаний и первых лиц государства.

Опубликовано Ноябрь, 20 в 22:00



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.