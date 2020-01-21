Факты ICTV – Выпуск 21:10 (21.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Давосе – климатические обсуждения. О заявлениях Греты Тунберг, Дональда Трампа и покушение на убийство; процедура импичмента президенту Трампу выходит на финальную стадию. Дело начинает слушать Сенаты; в Китае вспышка нового вируса – опасного для человека. ВОЗ может объявить чрезвычайное положение в мире. Как уберечься украинцам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.