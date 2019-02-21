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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (21.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: танки для бедных – стали основной угрозой россиян. Как в Харькове модернизировали старый Т-64; что с роскошными квартирами, усадьбами и охотничьими угодьями Януковича? Факты провели собственное расследование; бытовые приборы на мусорных полигонах травят землю вокруг. Куда отнести старую технику.

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