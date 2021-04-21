Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине и мире; Президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш; о чем говорил Путин на Федеральном собрании; проверка бомбоубежищ в прифронтовых городах; почему важно сортировать мусор и как в этом может помочь государство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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