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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада провела внеочередную сессию. Депутаты снизили зеленый тариф и взялись за преференции для машиностроителей и сортировки мусора; мечты Трампа стать президентом во второй раз могут разбиться о пандемическую реальность. О политических колебания в США; в Украине уже более 60 тыс. инфицированных коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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