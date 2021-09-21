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Дарина Реготун |

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Президент Владимир Зеленский поехал в США на Генассамблею ООН, где уже выступили генсек организации Антониу Гутерреш и американский президент Джо Байден; почему ситуация с лифтами в украинских домах до сих пор остается катастрофической; первые заморозки и снег в Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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