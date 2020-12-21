Факты ICTV — Выпуск 21:10 (21.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: десятки стран прекращают авиа сообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса; в Украине могут отменить мораторий на экспорт необработанного дерева — кругляка; в Украине количество инфицированных уменьшилось вместе с количеством тестов; на передовой обострения; студенты протестуют против нового министра образования.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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